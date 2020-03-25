عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 25 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻔﺼﻞ 300 من معلمي المدراس الافريقية

اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺛﺎﻟﺚ اﺻﺎﺑﺔ ﺑﻜﻮروﻧﺎ

أﺣﻤﺪ رﺑﻴﻊ : اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ بلغت ٨ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺒﺎﺋﺪ

اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻻﺗﺤﺎدي واﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ

رابطة اﻃﺒﺎء اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﻴﻦ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

الدار

وزير الإعلام: حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

حالة الكورونا لمواطن سوداني قادم من دولة عربية

أسرة شهيد (الموكب) الفاتح النمير تكشف تفاصيل تنشر لاول مرة

بالصورة والقلم.. صاحب معرض السيارات المختطف يروي للدار التفاصيل المثيرة

الكهرباء: إجراءات للوقاية من فيروس كورونا

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المحاصر للأساس واللغة العربية للثانوي

أخبار اليوم

قبل سريان حظر التجوال: إثبات إصابة ثالثة بالكورونا بالبلاد.

عضو مركزية الشيوعي يدعو لطواريء إقتصادية للخروج من المطب الحالي.

مجلس الوزراء يستعرض تقرير حول الأوضاع الأمنية بالبلاد.

مجلس الوزراء يطمئن على موقف القمح والمشتقات البترولية.

رئيس التحرير يكتب (نقطة نظام) : ثم ماذا بعد حظر التجوال؟

الوطن

الصحة تتوصل لمرافقي الإسباني المصاب بـ (كرونا)

آخر لحظة

إصابة جديدة بـ(كورونا) ووصول (18) ألف جهاز فحص

اليوم الأول للحظر .. ربكة في الأسواق والمواصلات

توفير الوقود حتى نهاية يونيو وتراجع حصة الدقيق

النائب العام: اقتراب محاكمات تتعلق بقتل متظاهرين

الكهرباء تُوقِف التوصيلات الجديدة وتُقلِّص ساعات البيع

صوت الأمة

الإعلان عن ثالث إصغبة مؤكدة بكورونا في السودان

النائب العام: إغكتمال التحقيق في إنقلاب يونيو 1989

حالة وفاة بفيروس (هانتا) في الصين تثير مخاوف من إنتشار وباء جديد

645 ألف دولار تحرم دخول بصات عبر ميناء بورتسودان للخرطوم

تأجيل صرف معاش مارس

حريق بمشروع الجزيرة

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السوداني

حالة”كورونا” ثالثة والجيش يكشف تفاصيل جديدة عن حظر التجوّال

الحكومة: تعاقدنا على شراء كميات كافية من الوقود وموقف القمح مطمئن

انخفاض أسعار الدولار بالسوق الموازي

شعبة المخابز تطالب برفع الدعم عن دقيق الخبز

إصابة”3″ سودانيين بالإمارات والسعودية بـ”كورونا”

تأجيل صرف معاش مارس

الغرفة: حظر سفر البصات سيتسبّب في الزجّ بملاكها في السجون

“الصحة”: الاوضاع تحت السيطرة ولا داعي للهلع

المواكب

الجيش: اتهامات حركة”الحلو” مناورات للهروب من التفاوض

نزاع حول طائرات”درون” بين القوات المسلّحة و”الاستثمار”

وزير التجارة: فوضى في الأسواق لا نريد حلولاً مؤقّتة

“المواكب” ترصد أوّل يوم لحظر التجوّال بالخرطوم

محامي الحاج عطا المنان ينفي توّرط موكله بالإبادة الجماعية في دارفور

صفوف للمرضى في مستشفى نيالا وشكاوى من تردي الخدمات الصحّية

إصابة جديدة بكورونا” و”الصحة” تحذّر من الشائعات

الانتباهة

إصابة جديدة بكورونا

ضبط”3″ سيارات مصرية تهرّب الوقود وهروب اثنين

نشر”20″ ألف شرطي لتنفيذ حظر التجوّال في العاصمة

تاور للانتباهة”: حظر التجوّال مرتبط بانتهاء حالة الطوارئ الصحّية

الداخلية تكشف عن رصد أحداث في الولايات والتعامل معها

الصحة بالخرطوم: فحص جميع السجناء المطلق سراحهم

أوضاع مأساوية يعيشها السودانيون العالقون بأسوان

لجنة التفكيك: مخالفات شركة الموارد المعدنية تقدّر بـ”8″ مليارات جنيه

المجهر السياسي

الفريق”صلاح عبد الخالق”: تسليم”البشير” للجنائية”خط أحمر”

الصحّة تكشف عن تسجيل إصابة ثالثة بكورونا” و”13″ حالة اشتباه

مجلس الوزراء يوجّه باتخاذ معايير محدّدة لاختيار عناصر جهاز الأمن الداخلي

المستشار الاقتصادي لحمدوك: الميزانية لن تتأثر بعدم انعقاد المؤتمر الاقتصادي

رجل أعمال صيني يتبرّع بآلاف أجهزة الفحص ومواد واقية من كورونا

الصيحة

الإمدادات: تخزين”الكلوركوين واسترمايسين” لمواجهة”كورونا”

عملية تزوير تقود موظّفًا إلى”الحجر الصحي””

ولاية الخرطوم تلوّح بعقوباتٍ رادعة لمخالفي حظر التجوّال

الجيش: لابدّ من ترسيم الحدود ونشر القوات

إعادة باخرة قمح قادمة من أوكرانيا بسبب”كورونا”

فيروس جديد في الصين يقتل شخصًا ويثير المخاوف

الحداثة

تسجيل إصابة ثالثة بفايروس”كورونا” في البلاد

تكوين غرفة أمنية مشتركة وإجراءات إدارية لانسياب العمل بالمرافق الحيوية

لجنة تسيير شعبة المخابز تدعو لزيادة وزن وسعر قطعة الخبز

الكهرباء تعلن إيقاف التوصيلات الجديدة

الشرطة تسترد أكثر من”4″ آلاف جوال سكّر سرقت من مصنع الجنيد