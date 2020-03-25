جثمان وزير الدفاع يصل ظهر اليوم برفقة وفد المفاوضات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يصل جثمان وزير الدفاع الفريق الركن جمال عمر إلى الخرطوم ظهر اليوم الاربعاء يرافقه كل وفد المفاوضات ليوارى الثري بمقابر فاروق.

و قال القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل التاج إن الراحل كان يعمل بصورة طبيعة حتى مساء أمس الثلاثاء بمدينة جوبا, مشيرا الى انه

تعرضه لذبحة قلبية حوالي الساعة 2 ونصف من صباح اليوم وكان الجميع حوله.

و اضاف: شكلت حكومة جنوب السودان حضوراً منذ سماع الخبر حيث تواجد المستشار توت قلواك رئيس الوساطة ووزيرة الدفاع انجلينا تينج.

صحيفة السوداني