جثمان وزير الدفاع يصل ظهر اليوم برفقة وفد المفاوضات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يصل جثمان وزير الدفاع الفريق الركن جمال عمر إلى الخرطوم ظهر اليوم الاربعاء يرافقه كل وفد المفاوضات ليوارى الثري بمقابر فاروق.
و قال القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل التاج إن الراحل كان يعمل بصورة طبيعة حتى مساء أمس الثلاثاء بمدينة جوبا, مشيرا الى انه
تعرضه لذبحة قلبية حوالي الساعة 2 ونصف من صباح اليوم وكان الجميع حوله.
و اضاف: شكلت حكومة جنوب السودان حضوراً منذ سماع الخبر حيث تواجد المستشار توت قلواك رئيس الوساطة ووزيرة الدفاع انجلينا تينج.
صحيفة السوداني
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