الخليج 365 : أعلن الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تأجيل صرف معاش شهر مارس الحالي في جميع منافذ الصرف المختلفة لموعد يحدد في أقرب مدى زمني، وذلك بعد إجراء التحوطات والترتيبات الصحية اللازمة في منافذ الصرف الخاصة بالمعاشيين والمستفيدين.

وأكد الصندوق بحسب “وكالة السودان للأنباء” أن الخطوة تجيء إنفاذا لسياسة الدولة الرامية للوقاية من انتشار فايروس كورونا وحفاظا على صحة المعاشيين في القطاعين الحكومي والعام والخاص، معربا عن ثقته في تفهم المعاشيين لهذه الخطوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل صرف معاش مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.