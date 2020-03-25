عاجل: وفاة وزير الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر في احد...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت سلطات دولة جنوب السودان وفاة الفريق أول جمال الدين عمر، وزير الدفاع، في أحد فنادق مدينة جوبا، إثر نوبةٍ قلبية داهمته مساء أمس.

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