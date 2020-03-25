إنخفاض في أسعار الدولار بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة لـ(السوداني) “الثلاثاء” بالسوق الموازي عن انخفاض في أسعار الدولار.

وبلغ سعر شراء الدولار (124) جنيه و(125) للبيع مقارنة بـ(126) جنيه ليوم أمس الأول

فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي (31) جنيهاً و(32) جنيهاً للبيع.

وقال متعاملون مع السوق الموازي إن أسعار العملات الأجنبية تتراجع عند وفرة المعروض وتتصاعد عند الندرة وشح المعروض .

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