مجلس الوزراء يوجه بمعايير محددة لاختيار عناصر جهاز الأمن الداخلي

في اجتماعه الدوري أمس برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، استمع مجلس الوزراء لتقرير مشترك من وزير العدل والداخلية حول المجهودات التي تمت بشأن تنفيذ توصية تكوين جهاز أمن داخلي يتبع لوزارة الداخلية.

Advertisements

وقال وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح بحسب صحيفة المجهر، أن مسودة القانون جاهزة وأن المجلس أمن على ضرورة قيام هذا الجهاز، ووجه باتخاذ الترتيبات اللازمة لاختيار عناصر ذات كفاءة عالية وفق أسس ومعايير محددة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)