تراجع حصة الدقيق بسبب توقف مطاحن (ويتا)

التاريخ: 25-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة دعا رئيس لجنة تسيير شعبة المخابز بولاية الخرطوم عبد الرؤوف مصطفى الى زيادة وزن قطعة الخبز ليكون “90” جراما بسعر اثنين جنيه بدلا عن “45” جراما بجنيه بسعر واحد جنيه المعمول به حالياً. Advertisements وقال مصطفى بحسب صحيفة آخر لحظة إن اعداد الخبز ذات الوزن الصغير يستهلك الكثير من الجازولين والغاز والوقت والعمالة، فضلا عن اصطفاف المواطنين في طلب الخبز، وأشار الى نقص حصة الدقيق المدعوم لولاية الخرطوم التي تبلغ “10” آلاف جوال يومياً يعود لتوقف مطحن “ويتا” عن عمليات الطن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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