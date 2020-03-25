شعبة المخابز تطالب برفع الدعم عن دقيق الخبز

طالب رئيس لجنة تسيير شعبة المخابز بولاية الخرطوم عبد الرؤوف مصطفى بزيادة وزن قطعة الخبز ليكون 90 جراماً بسعر 2 جنيه بدلا عن 45 جراماً بسعر واحد جنيه المعمول به حالياً، وطالب بضرورة رفع الدعم عن دقيق الخبز أو العمل على أن يذهب الدعم للمستفيدين مباشرة لتفادي تسريب وتهريب دقيق الخبز المدعوم لدول الجوار أو لاستخدامات أخرى.

وقال مصطفى بحسب صحيفة السوداني، إن إعداد الخبز ذي الوزن الصغير يستهلك الكثير من الجازولين والغاز والوقت والعمالة فضلاً عن اصطفاف الموطنين في طلب الخبز.

وكشف عن نقص حصة الدقيق المدعوم لولاية الخرطوم والتي تبلغ 10 آلاف جوال يوميا يومي “الاثنين” و”الثلاثاء” بسبب توقف مطحن “ويتا” عن عمليات الطحن.

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وكشف عن ضعف الطاقة الإنتاجية للمخابز بولاية الخرطوم والبالغة أكثر 3600 مخبز، وعزا ذلك لنقص الحصة وارتفاع كلفة إعداد الخبز .

وأعرب عن أمله في تحديد مخابز لإنتاج خبز تجاري لتغطية احتياجات المطاعم والمناسبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)