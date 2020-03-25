سنار تضع (12) شخصاً قادمين من الخارج في الحجر الصحي

كشف وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار د. علم الهدى ابو كليب، عن وضع (12) شخصاً قادمين من خارج السودان في الحجر الصحي وتتم متابعتهم يومياً للتأكد من سلامتهم.

ونوه الوزير إلى أن التحوطات مستمره لجائحة “كورونا”، ودعا المواطنين إلى تنفيذ الإرشادات المطلوبة حفاظاً على صحتهم.

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وأكد الوزير بحسب صحيفة آخر لحظة، أن اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بسنار في انعقاد متواصل وتراقب الوضع عن كثب ومتواصلة مع مراكز التبليغ بالمحليات السبع. ونوه إلى أنه لم يسجل أي بلاغ خاص بـ”كورونا” حتى الآن.

من جانبها، أكدت مدير الطوارئ والأوبئة عبير الفاضل، أن اللجنة الفنية تسعى جاهدة لسد الثغرات وتقوية نقاط الضعف ونوهت إلى أنه سيتم نقل مركز العزل إلى الدار التي كان يستغلها المؤتمر الوطني بسنجة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)