رجل أعمال صيني يتبرع بآلاف أجهزة الفحص ومواد واقية من “كورونا”

وصلت مطار الخرطوم مساء أمس الأول طائرة شحن إثيوبية محملة بمواد طبية، هدية من رجل الأعمال الصيني “جاك ما”، لمساعدة السودان في مجابهة جائحة “كورونا”، وكان في استقبالها بمطار الخرطوم وزير الصحة أكرم علي التوم وسفير جمهورية إثيوبيا بالخرطوم.

وأوضح وزير الصحة في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، أن الطائرة تعتبر الأولى من حزمة المساعدات الطبية المقدمة من رجل الأعمال الصيني “جاك ما” لعدد من الدول الأفريقية، لمساعدتها في مكافحة فيروس “كورونا”.

Advertisements

وكشف الوزير بحسب صحيفة المجهر، أن الطائرة محملة بأقنعة واقية وفحوصات تقدر بحوالي عشرين ألف فحص وألبسة واقية، وتابع “هذه المساعدات تمثل المتطلبات التي يحتاجها السودان، لافتاً إلى أن الشحنة ستدخل مخازن وزارة الصحة ويتم توزيعها ابتداءً من الأمس (الثلاثاء).

وقدم وزير الصحة شكر حكومة السودان لرجل الأعمال الصيني “جاك ما” ورئيس الوزراء الإثيوبيا آبي أحمد الذي وجه بتوفير الطائرة الناقلة لهذه المساعدات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)