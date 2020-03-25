مفصولو (سودانير) يستعجلون صرف متبقي مستحقاتهم

التاريخ: 25-مارس-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements استعجلت لجنة متابعة مستحقات مفصولي سودانير للعام 2004 وزارة المالية بصرف مستحقات جميع المفصولين البالغ عددهم “1148”. وقال رئيس اللجنة عبد القادر الكتيابي لصحيفة آخر لحظة: إن قرار وكيل الوزارة ىمنة ابكر بصرف الاستحقاقات للمفصولين شمل “450” من جمة العدد، ووصف الكتيابي الخطوة بالانجاز الذي يسحب للوكيلة في زظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، داعياً الوكيلة لاستعجال صرف استحقاقات بقية المفصولين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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