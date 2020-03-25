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فصل (300) معلم من مدارس اوقفتها الحكومة إدارياً

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 25-مارس-2020

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فصل (300) معلم من مدارس اوقفتها الحكومة إدارياً

 

أنهت منظمة الدعوة الإسلامية خدمات أكثر من 300 معلم، من مدارس المؤسسة الأفريقية للتعليم الخاص الموقوفة إداريًا من قبل الحكومة.

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ووضعت مفوضية العون الإنساني، يدها على مدارس المؤسسة الأفريقية المملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية في 24 ديسمبر 2019

 

وقال معلم بحسب صحيفة آخر لحظة: “أنهت منظمة الدعوة الإسلامية خدمات أكثر من 300 معلم، في مدارس المؤسسة الأفريقية للتعليم الخاص، على الرغم من أنها موقوفة إداريًا من قبل مفوضية العون الإنساني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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