فصل (300) معلم من مدارس اوقفتها الحكومة إدارياً

التاريخ: 25-مارس-2020
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أنهت منظمة الدعوة الإسلامية خدمات أكثر من 300 معلم، من مدارس المؤسسة الأفريقية للتعليم الخاص الموقوفة إداريًا من قبل الحكومة.
ووضعت مفوضية العون الإنساني، يدها على مدارس المؤسسة الأفريقية المملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية في 24 ديسمبر 2019
وقال معلم بحسب صحيفة آخر لحظة: “أنهت منظمة الدعوة الإسلامية خدمات أكثر من 300 معلم، في مدارس المؤسسة الأفريقية للتعليم الخاص، على الرغم من أنها موقوفة إداريًا من قبل مفوضية العون الإنساني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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