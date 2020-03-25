أوضاع مأساوية يعيشها السودانيون العالقون بأسوان

التاريخ: 25-مارس-2020
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أكدت مصادر مطلعة بالحدود السودانية المصرية، وجود حوالي (1200) سوداني في منطقة خلوية عند “كمين السباعية” الصحراوي بمركز “ادفو” شمال محافظة أسوان المصرية.
واشارت المصادر أمس إلى أن من بين العالقين كبار سن ومرضى وأطفال يعيشون في العراء منذ صدور قرار إغلاق معبر أرقين الحدودي (الأربعاء) الماضي.
ورفض العالقون مناشدة السفارة السودانية بالقاهرة الإقامة في أسوان أو العودة إلى القاهرة، وأكد المصدر أن العالقين أصروا على خيار العودة إلى السودان، وناشدوا السلطات السودانية الإسراع بتسهيل عودتهم ودخولهم البلاد.
وكانت السفارة السودانية بالقاهرة بحسب صحيفة المجهر، قد أعلنت أنها أوقفت حركة البصات من القاهرة إلى أسوان حتى لا تتفاقم الأزمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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