النائب العام: اقتراب محاكمات تتعلق بقتل متظاهرين

التاريخ: 25-مارس-2020 فى : أخبار 26 مشاهدة أعلن النائب العام تاج السر الحبر ، عن إقتراب محاكمات تتعلق بقتل متظاهرين منذ إندلاع ثورة ديسمبر ، وإكتمال التحقيقات في قضايا كل من الفاتح النمير، و محجوب التاج ، ودكتور بابكر عبد الحميد وحنفي عبد الشكور. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة تم رفع الحصانات ذات الصلة بالقضايا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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