الصيحة: * الإمدادات: تخزين (الكلوكوين) و(استرمايسين) لمواجهة (كورونا) * عملية تزوير تقود موظف إلى (الحجر الصحي) * ولاية الخرطوم تلوح بعقوبات رادعة لمخالفي حظر التجوال الجريدة: * منظمة الدعوة الإسلامية تفصل (300) معلم من مدارس المجلس الافريقي * الصحة تكشف عن تسجيل ثالث إصابة بكورونا * أحمد ربيع: المخالفات المالية بشركة الموارد المعدنية في العهد البائد بلغت 8 مليار جنيه السوداني: *حالة (كورونا) ثالثة والجيش يكشف تفاصيل جديدة عن حظر التجوال * الحكومة: تعاقدنا على شراء كميات كافية من الوقود وموقف القمح مطمئن * انخفاض أسعار الدولار بالسوق الموازي * شعبة المخابز تطالب برفع الدعم عن دقيق الخبز المجهر: * الفريق (صلاح عبد الخالق): تسليم (البشير) للجنائية (خط أحمر) Advertisements * الصحة تكشف عن تسجيل إصابة ثالثة بكورونا و(13) حالة اشتباه آخر لحظة: * إصابة جديدة بت (كورونا) ووصول (18) ألف جهاز فحص * اليوم الأول للحظر.. ربكة في الأسواق والمواصلات الدار: * وزير الإعلام: حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا * حالة الكورونا لمواطن سوداني قادم من دولة عربية * أسرة شهيد (الموكب) الفاتح النمير تكشف تفاصيل تنشر لاول مرة * بالصورة والقلم.. صاحب معرض السيارات المختطف يروي للدار التفاصيل المثيرة * الكهرباء: إجراءات للوقاية من فيروس كورونا اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المحاصر للأساس واللغة العربية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 25 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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