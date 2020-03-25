ترامب يحدد موعد هزيمة كورونا… وإعلان عن تجارب عشوائية لدواء كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، جدولا زمنيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد والذي أصاب مئات الآلاف حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن.

ترامب قال خلال مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة مواجهة فيروس كورونا، ” “سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم”.

كما أكد الرئيس الأمريكي، أن الفيروس القاتل يستهدف نحو 170 دولة، مشددا على أن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم المعدات والأقنعة لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الولايات المتحدة تجري تجارب سريرية عشوائية لاختبار فعالية بعض العقاقير ضد فيروس كورونا.

وأودى الفيروس بحياة ما يزيد على 660 شخصا في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 50 ألفا.

سبوتنيك