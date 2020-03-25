شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت السلطات السعودية، اعتقال أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، بعد اتهامه بالإساءة لرجال الأمن في المملكة.

бقالت شرطة منطقة مكة في تغريدة لها، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع “تويتر”، إنه “تم القبض على صاحب الفيديو المتداول، وهو سعودي في العقد الرابع من العمر، ملقب بـ”الصخرة”.

وسخر “الصخرة” في الفيديو، من آلية عمل رجال الأمن السعوديين، مما أثار جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتاعي، وطالب العديد من الأشخاص بالقبض عليه ومحاسبته.

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كانت هذه تفاصيل خبر “الصخرة” يثير جدلا وغضبا واسعا في السعودية… والسلطات تتحرك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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