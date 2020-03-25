السودان يمدد فترة اغلاق جميع مطاراته ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا

اصدرت سلطة الطيران المدني مساء الثلاثاء نشرة بالرقم 46 تفيد باستمرار اغلاق المطارات السودانية حتى 23 ابريل 2020 على الساعة 2359 بالتوقيت العالمي ما عدا:

١. رحلات الشحن الجوي

٢. رحلات المعونات الانسانية و الاغاثة الطبية

٣. رحلات التوقف الطارئ لأسباب تقنية

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٤. رحلات التزود بالوقود التي لا تشمل انزال ركاب

وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا واعلان اللجنة العليا للطوارئ الصحية حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.

وبحسب ما نقلت أخبار الخليج 365 من صفحة مطار الخرطوم الرسمية، كذلك أصدرت سلطة الطيران المدني نشرة بتعليق الرحلات الداخلية عبر مطار الخرطوم الدولي او المطارات الولائية وذلك اعتبارا من يوم 27 /3 /2020م الي يوم 26 /4 /2020 م ويستثنى من ذلك القرار :

∆ رحلات البضائع المجدولة.

∆ رحلات المساعدات الانسانية و الدعم الفني و الانساني.

∆ رحلات الشركات العاملة في حقول البترول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)