الريال السعودي والجنيه المصري يسجلان ارتفاعا كبيرا مقابل الجنيه السوداني

إرتفع سعر الريال السعودى أمام الجنيه السوداني مساء يوم الثلاثاء 24-3-2020، بالسوق الموازية لأعلى مستوى له بتاريخ السودان بالتزامن مع إرتفاع الدولار.

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يوم الثلاثاء 24 مارس 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ، أصبح الريال السعودي الواحد يساوي 34.15 جنيه فيما سجل الدولار 128.00 جنيهاً .

وكذلك أدى التحسن للجنيه المصري مقابل الدولار حيث أصبح واحد دولار يعادل 15.70 جنيه مصري والتدهور المستمر للجنيه السوداني مقابل الدولار حيث يعادل واحد دولار 128 جنيه سوداني لإنخفاض قيمة الجنيه السوداني لصالح المصري، وأصبح الجنيه المصري يعادل 8.15 جنيه سوداني.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)