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الثلاثاء 24 مارس 2020
كتب
وكالات
أكدت وزارةالصحة بولاية الخرطوم بالسودان، فحص السجناء الذين تم العفو والإفراج عنهم، والبالغ عددهم 4217 سجينا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الوزارة لمجابهة جائحة كورونا.
وقال الدكتور محمد عبد الرحمن نقد الله مشرف عمليات غرفة الطوارئ المركزية - في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم "الثلاثاء" - إنه تم تشكيل ثلاث فرق بعدد يفوق 60 كادرا مقسمة إلى: فريق للإرشاد والتوعية، وفريق طبي للفحص والحجر في حال ظهور أي أعراض، بجانب فريق إحصائي لجمع وتوثيق المعلومات والبيانات.
وأشار إلى أن الغرفة تواصلت مع مجلس السيادة للترتيب لفحص وتصنيف النزلاء حسب العمر والأمراض المزمنة، مضيفا: "لا نتوقع وجود إصابات أو حالات بين النزلاء، وتلك الإجراءات احترازية ووقائية فقط".
في غضون ذلك، قررت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية تحديد يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع عطلة إضافية لجميع العاملين بالوزارة، وذلك اتساقا مع جهود الدولة وبناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتحوط والحد من انتشار جائحة كرونا.
ووجه القرار بمواصلة العمل بأقل عدد ممكن من العاملين لتسيير الأعمال الضرورية، كما وجه بإيقاف كل اجتماعات اللجان لمدة أسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| فحص طبي لآلاف السجناء المفرج عنهم في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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