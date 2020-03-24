الثلاثاء 24 مارس 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين بدأ قرار السلطات السودانية بحظر التجوال في السريان اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم، وذلك في أطار التدابير التي اتخذتها لمواجهة جائحة كورونا.

وشهدت شوارع العاصمة الخرطوم والاحياء المتاخمة لها هدوء وحركة قليلة للسيارات، عدا بعض التجمعات الصغيرة للمواطنيين بمحطات المواصلات العامة. وأصدرت الحكومة الانتقالية اليوم (الثلاثاء) أوامر مشددة للقوات النظامية بالتطبيق الحازم لقرار الحظر.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| قرار حظر التجوال يدخل حيز التنفيذ.. هكذا تبدو شوارع الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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