عاجل| قرار هام من الحكومة بشأن ساعات العمل خلال حظر التجوال

الثلاثاء 24 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أصدر مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء) تعميماً لكل دوواين ومؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص حدد فيه ساعات العمل الرسمية من الثامنة صباح وحتى الثالثة ظهرا، وذلك بسبب حظر التجوال في كل البلاد.

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وجاء القرار بحسب بيان المجلس انه يأتي في إطار التوجيهات الإحترازية التي صدرت لمجابهة فيروس كورونا والتحسب الصحي له وتقليل عدد العاملين بكافة مرافق الدولة.

وحصر القرار في الفئات التي تتطلب مهامهم ضرورة تواجدهم بمواقع العمل، وبناءً على قرار حظر التجوال بالبلاد.

واعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن العمل في جميع أجهزة الدولة سيبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، إعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، وحتى إشعار آخر، وذلك لتسهيل وصول العاملين الذين تتطلب طبيعة مهامهم التواجد بوزاراتهم ووحداتهم في الزمن المناسب.