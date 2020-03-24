مجلس الوزراء يوجه بزيادة مساحة الموسم الشتوي 50% 

الثلاثاء 24 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان، انها على استعداد للقيام بكل عمليات الري حال وصلت زيادة المساحة المزروعة في البلاد بنسبة 50%.



وقال بيان صادر عن الوزارة، إن رئيس الوزراء، وجه بزيادة عدد مهندسي الري وتحسين أوضاعهم لتأدية أعمالهم بالصورة المطلوبة وزيادة ميزانيات الري لمعالجة أوجه القصور لتحسين خدمة توفير مياه الرى بالمشاريع القومية الاربعة (الجزيرة ، الرهد ، حلفا الجديدة ، السوكى).

وأجاز المجلس في اجتماعه اليوم (الثلاثاء) تقرير تقييم الموسم الزراعي الشتوي لمكان الرى 2019-2020 المقدم من وزير الري ياسر عباس.

وتضمن التقرير الاحتياجات المائية للمشاريع الزراعية المروية القومية والأداء خلال الموسم الشتوي.

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وأشار (البيان) إلى أن مجلس الوزراء، أوصي بزيادة المساحة للموسم الشتوى القادم بنحو 50٪، ووضع آلية لمعالجة وضبط المساحات الإضافية خارج الدورة الزراعية التي تؤثر سلبا علي المساحات داخل الدورة.

وشدد مجلس الوزراء على مراجعة القوانين الخاصة بمشروع الجزيرة، وتفعيل قانون الري والصرف بغرض إنفاذ المحددات الفنية الهندسية على أرض الواقع.

كما دعا إلى تفعيل وتقوية دور الهيئة العامة للري والحفريات لتعمل بالفعالية التي تمكنها من القيام بدورها ، وزيادة فئات رسوم مياه الري للفدان مع وضع آليات واضحة لتوفير الخدمة.

ووجه مجلس الوزراء بالاسراع في تعيين مدير لمشروع الجزيرة ومساعد مدير للري بكل المشاريع المروية للإشراف على الخدمات ومعالجة الخروقات وتنظيم الري.

وحث على تشجيع مشاركة المزارعين وتنظيماتهم في إدارة خدمات الري وتأمين الإدارة المتكاملة.