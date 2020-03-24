الفيفا يهدد أهلي شندي بالهبوط الي دوري الاولى في شندي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال خليفة مبارك، الأمين العام للنادي الأهلي شندي، أن مجلس الإدارة قرر تكوين لجنة مراجعة قاونية بعد ظهور ديون كبيرة علي النادي مبينًا أن مجلس الإدارة لم تنته فترته وتبقي له أيام معدودة وتحديدًا العاشر من

إبريل المقبل، مبيناً أن هناك قراراً صادراً من الاتحاد الدولي بتسديد مبلغ (25) ألف دولار للمدرب الصربي فاروق خليلوفيتش والذي سبق ان درب النمور قبل موسمين مشيراً أن هناك نفرة كبيرة انتظمت النادي تفاديًا

لعقوبات يمكن أن تصدر في حق النادي. وكشفت ادارة النمور ان عقوبة ربما هبطت بالفريق الي درجة ادني في حال عدم سداد مبلغ المدرب الصربي.