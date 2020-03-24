د.شداد يفاجيء الاتحادات المحلية بالسودان بدعم مالي (50) الف دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : افادت مصادر موثوقة لـ (سودانا فوق ) ان رئيس اتحاد كرة القدم السوداني البروف كمال شداد يخطط لمنح مبالغ كبيرة لاتحادات فرق الممتاز والدرجة الوسيطه من اجل تاهيل استاداتهم بالانارة او الارضية اوالمساطب او غيرها وقالت المصادر ان شداد جنب مبلغ مليون دولار لهذه الاتحادات من دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم المتوقع وصوله قريبا وقال المصدر ان بعض الاموال سوف تذهب لدعم الاتحادات الاخري التي ليسلها فريق في الممتاز ولا الدرجة الوسيطة ومن المتوقع ان تشكل هذه الخطوة قبول للبروف في الاتحادات المحلية بالسودان خصوصا وانه سيكون اول دعم يصلها من اتحاد الكرة بهذه المبالغ الكبيرة. المادة السابقة “البندول” يدشن (حكاية أمي) المقالة القادمة الفيفا يهدد أهلي شندي بالهبوط الي دوري الاولى في شندي

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