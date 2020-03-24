“البندول” يدشن (حكاية أمي)

الخليج 365 : دشن الفنان الشاب أحمد فتح الله “البندول” أغنية جديدة ضمن أغنياته للعام 2020، وجاءت الأغنية بالتزامن مع احتفالات عيد الأم بعنوان (حكاية أمي) وهي من كلمات: أكرم محمد، ألحان: ناصر عبد العزيز، وتنفيذ مكياج: مهند الخليفة. وقال “البندول” بحسب صحيفة المجهر، إنه يهديها إلى جميع أمهات السودان اللائي اجتهدن في التربية والتعليم والتوجيه، مشيراً إلى أن الأم السودانية لها فضل كبير في التنشئة. ووجدت الأغنية الإشادة من جمهوره الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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