إرتفاع جنوني فى سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني مع غروب شمس الثلاثاء

الخليج 365 :

سجل الجنيه السوداني مساء يوم الثلاثاء 24 مارس 2020 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال العام الجاري 2020. مساء الثلاثاء 24 مارس 2020 زادت معاناة السودانيين بإرتفاع كبير للدولار في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 128.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 34.10 جنيه، للتعاملات النقدية. وتعود أسباب الإرتفاع بحسب رجال أعمال، لندرة المعروض وتكالب الشركات لشراء الدولار من أجل توفير السلع التجارية وإحتياجات شهر رمضان بالإضافة لقلة حجم الصادرات السودانية بسبب جائحة كورونا. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.