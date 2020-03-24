ظهر وكأنه سكران… تصريحات غير مفهومة لـ” محمد بن زايد” تثير سخرية واسعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار مقطع فيديو جرى تداوله، على مواقع التواصل الاجتماعي، سخرية واسعة، من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي ظهر فيه وهو يلقي كلمة أمام عدد من الحضور بشكل بدا وكأنه سكراناً.

وقال ابن زايد في الفيديو الذي أثار سخرية واسعة حسب ما رصدته “وطن”، “لا توقفوا التعلم ولا تظنون أن نحن عندنا كفاية، نحن في سباق إلى يوم الدين مع العالم كله”.

وأضاف بن زايد الذي كان يترنح وبشكل غير طبيعي.. “يمكننا أن نتقدم بأمرين بالعلم والكوادر الوطنية المميزة في هذا القرن، ولدينا الكثير من الأشياء”، حيث كان ذلك في إحدى الندوات بالإمارات.

ولاقى الفيديو سخرية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بشيطان العرب، إذ قال حامد الهاجري: ” ويش قال:”الآرتفشل أنتليجنس AI”؟! الذكاء الاصطناعي يحتاج ناس مبدعون ينطقون الكلمة بحرية وذكاء بدون خوف أو وجل، والى بنية تحتية حديثة، والى أجهزة ومعدات وبرامج متطورة”.

أما طلال الحاج، فعلق على الفيديو بالقول: “الشيطان وحديثه عن يوم الدين حديث مقتبس من جده إبليس”.

بدورها، قالت بنت اليماني: “أنت في سباق إلى يوم الدين ضد الله ورسوله لن ننسى ما فعلتموه وسنحاسبكم، وتلك الأيام نداولها بين الناس”.

وقال علي بن غانم: “والله ضحكت من كل قلبي لما لمحت كلمة وسيع العرب”

أما المغرد جميل فقال: “الله يأخذ روحه كلام محشش والله ما فهمت إيش يقول”.

ويتهم محمد بن زايد بتأجيج الصراع ودعم الحروب في المنطقة العربية، حيث يعمل على دعم عدد من المليشيات المسلحة في سوريا والسودان وليبيا، إلى جانب دعم المطلق لنظام عبد الفتاح السيسي في مصر.