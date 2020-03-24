فتوى سعودية رسمية من هيئة كبار العلماء تجيز قتل المصاب بكورونا !!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت فتوى لهيئة كبار العلماء في السعودية بشأن المصابين بكورونا حالة جدل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، حيث أجازت الفتوى قتل بعض المصابين إذا انطبقت عليهم شروط معينة.

عضو هيئة كبار العلماء في السعودية “عبدالله المنيع”، أفتى بعقوبة “القتل تعزيزا” للشخص الذي يتعمد نشر فيروس “كورونا” بين الناس في المملكة.

وقال “المنيع” بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، إنه من الجائز معاقبة من يتعمد نقل العدوى للغير ومخالطتهم بـ”القتل تعزيرا”.

وأضاف أن “الخروج من المنزل والتجمع رغم تحذيرات الجهات المختصة بالدولة يعد جريمة وأذية وضررا للمسلمين ومخالفة لولي الأمر”.

وتابع أنه: “في حال كان الشخص على علم بإصابته بكورونا وقصد أذية الآخرين وإصابتهم بالعدوى، فإن عقوبته تجوز بالقتل تعزيرا”.

وأشار إلى أنه “أما في حال كان مجرد مستهتر وغير مكترث ولا يعلم بإصابته من عدمها، فهو يعتبر عاصيا، ويستحق العقوبة المناسبة”.

‏هذا وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، مجموعة من العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين لحظر التجول المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقالت الداخلية السعودية، إن من يخالف أمر منع التجول “يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، على أن تضاعف في حال التكرار”.

وأشارت إلى أنه في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما.

وأضافت أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقا لما تحدده الجهة المختصة.