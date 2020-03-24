شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال موقع “غلوبال تايمز” الصيني اليوم الثلاثاء، إن مواطنا صينيا من مقاطعة يونان، توفي بعد إصابته بفيروس “هانتا”.
وأثارت وفاة المواطن الصيني مخاوف من انتشار وباء جديد، خاصة مع الأزمة التي يشهدها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 300 ألف شخص ووفاة أكثر من 15 ألف آخرين في العالم.
وأفاد موقع “غلوبال تايمز” بأن الرجل توفي أثناء وجوده في حافلة للنقل العام، متوجها لمقاطعة شاندونغ الصينية، مما جعل السلطات الصينية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وعددهم.
ويعرف أن فيروس هانتا، بأنه ينتقل من خلال بول أو لعاب أو براز القوارض (مثل الجرذان والفئران).
ووفقا لعدد من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في العالم، فإن هذا الفيروس لا ينتقل من إنسان إلى آخر.
وتشبه أعراض فيروس “هانتا” أعراض كورونا، حيث يعاني المصاب به من أعراض كالحمى والغثيان وآلام في البطن وإغماء وضيق في التنفس.
RT
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس جديد أخطر من “كورونا” يتسبب بوفاة أول شخص في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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