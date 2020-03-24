فتاة تلجأ للمحكمة لاسترداد طفل أنجبته سفاحاً

أنكرت متهمة أمام محكمة جنايات الخرطوم جنوب، علاقتها بإجراء عمليات إجهاض فتيات حملن سفاحاً بـ(طريقة غير شرعية)، أو بيع الأطفال حديثي الولادة عقب القيام بتوليد الفتيات، وقالت المتهمة عند استجوابها أمام المحكمة أمس، إنها لم تقم بتوليد الفتاة الشاكية وإنما لم يسبق أن أجرت عملية إجهاض لفتاة داخل منزلها بمايو.

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وحددت المحكمة بحسب اخر لحظة جلسة لتقييم الدعوى والتي تعود تفاصيلها إلى أن الشاكية وهي فتاة، كانت قد أنجبت سفاحاً وتركت طفلها حديث الولادة مع المتهمة، وأنها عادت بعد أيام لأخذه إلا أنها تفاجأت بأن المتهمة قامت ببيعة وطلبت منها رد طفلها لها، وأن المتهمة لم تتمكن من إرجاع الطفل ولجأت والدته إلى قسم الشرطة ودونت بلاغاً في مواجهتها وتم القبض عليها وإحالتها للمحكمة، حيث أكدت الفتاة للمحكمة أن المتهمة من قامت بتوليدها وذلك بحضور خالتها، وعلى ضوء ذلك حددت المحكمة موعداً لسماع أقوال الخالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)