وزارة الصحة: السلطات عثرت على مخالطي الموظف الأممي المصاب

التاريخ: 24-مارس-2020
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عثرت السلطات بالبلاد على مرافقي الموظف الأممي الإسباني الجنسية الذي أصيب بفيروس كورونا مؤخراً.
وقال مدير عام إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة دكتور بابكر المقبول، إن متابعات السلطات توصلت إلى مرافقي الإسباني في الطائرة التي أقلته من دولة أفريقية إلى الخرطوم، كما تعرفت على سائق التاكسي الذي أقله من المطار إلى أحد الفنادق، مؤكداً أن جميع من تعرفت عليهم السلطات قيد المراقبة.
وقال المقبول في تصريحات صحفية الثلاثاء، بحسب السوداني إن (3) أشخاص ممن كانوا يرافقون الموظف بالطائرة تقدموا بشكاوى بعد تعرضهم لنوبة سعال، مشيراً إلى فحصهم والتأكد من سلامتهم.
ولفت إلى أن الأوضاع حتى الآن تحت السيطرة ولا تدعو للهلع، منوهاً إلى أن الأمم المتحدة قررت تقديم طلب لترحيل الموظف المريض إلى أحد مراكز العزل الخارجية دون الخوض في أي تفاصيل أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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