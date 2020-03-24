التاريخ: 24-مارس-2020
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أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، عن اتخاذ التدابير اللازمة، وإجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وجاهزيتها لاستقبال بلاغات الطوارئ على مدار الـ24 ساعة.
و أشارت في تعميم صحفي اليوم “الثلاثاء” بحسب السوداني إلى تقليل ساعات العمل في منافذ بيع الكهرباء بمكاتبها من الساعة 7:00 ص إلى 3:00م مع استمرار خدمة بيع الكهرباء عبر نوافذ الطرف الثالث طوال اليوم.
وأكدت ايقاف جميع الأنشطة الخاصة بالدراسات الجديدة وتنفيذ الشبكات والتوصيلات الجديدة لضمان تقليل الزحام بالمكاتب حفاظاً على صحة الزبائن والعاملين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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