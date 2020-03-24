أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، عن اتخاذ التدابير اللازمة، وإجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وجاهزيتها لاستقبال بلاغات الطوارئ على مدار الـ24 ساعة.

و أشارت في تعميم صحفي اليوم “الثلاثاء” بحسب السوداني إلى تقليل ساعات العمل في منافذ بيع الكهرباء بمكاتبها من الساعة 7:00 ص إلى 3:00م مع استمرار خدمة بيع الكهرباء عبر نوافذ الطرف الثالث طوال اليوم.

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وأكدت ايقاف جميع الأنشطة الخاصة بالدراسات الجديدة وتنفيذ الشبكات والتوصيلات الجديدة لضمان تقليل الزحام بالمكاتب حفاظاً على صحة الزبائن والعاملين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)