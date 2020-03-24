إيقاف طلمبات الوقود في الثامنة مساءً

التاريخ: 24-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، بحسب السوداني عن إيقاف جميع محطات الخدمة “الطلمبات”، في الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك بحسب التوجيه الصادر من الدولة بحظر التجوال. Advertisements

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