إيقاف طلمبات الوقود في الثامنة مساءً

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التاريخ: 24-مارس-2020
فى :أخبار
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أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، بحسب السوداني عن إيقاف جميع محطات الخدمة “الطلمبات”، في الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك بحسب التوجيه الصادر من الدولة بحظر التجوال.
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