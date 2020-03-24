تراجع القوة الشرائية بسوق ودمدني بنسبة 80%

شهدت أسواق الجزيرة ضعفاً فى القوة الشرائية خلال هذه الأيام عقب إعلان وزارة الصحة الإتحادية عن إصابة شخص آخر بجائحة كورونا بعد وفاة الأول وخسر كثير من التجار وأصحاب الأعمال أموالهم .

وذكر كثير من التجار أن القوة الشرائية تراجعت بنسبة 80% وشكا التجار من أن هذا الوضع تسبب لهم في خسائر مالية وصفوها بالكبيرة حيث أعلن صلاح عثمان (صاحب وكالة سفر) عن تعرضهم لخسائر فادحة عقب حظر إجراءات العمرة بأمر من السلطات السعودية .وقال إنه لا يستطيع إستلام أي مبلغ يخص إجراءات العمرة مالم تعلن السلطات السعودية عن إستئناف العمرة .

Advertisements

وأكد أن هذا الوضع جعل الوكالة تدخل في حرج مع زبائنها الذين يرغبون في أداء للعمرة والذين إستخرجت لهم تأشيرت ولم يتمكنوا من أداء مناسك العمرة، وتابع بأن الوكالة وجدت نفسها بين سندان المواطنين الذين يطالبون بإسترجاع أموالهم التي هي الآن في قبضة السلطات المختصة وبين مطرقة السلطات في المملكه العربية السعودية التي لم تعلن حتى الآن عن إستئناف شعيرة العمرة .

وأكد محمد بشير (تاجر جملة) تأثر حركة البيع والشراء عقب إعلان الإصابة الثانية بالكورونا وأن القوة الشرائية تراجعت بصورة ملحوظة في هذه الأيام .

وأبان محمد سعيد (صاحب مكتبة) أن مكتبته تأثرت بصورة غير مباشرة بهذه الجائحة وأرجع ذلك لإغلاق المدارس والجامعات وتوقع رجوع القوة الشرائية لطبيعتها بعد فتح المدارس والجامعات .

وكشف حسن فرج (تاجر) عن تراجع القوة الشرائية بنسبة 80% عما كانت عليه سابقاً وأوضح أن هنالك الكثير من المطاعم بالسوق الكبير بمدني أوصدت أبوابها في وجه زبائنها بسبب التخوف من توسع دائرة هذا المرض .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)