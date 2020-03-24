الأرصاد: تأثر الأجزاء الشمالية من البلاد بالغبار المثار غداً

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24اعة المقبلة ارتفاعاً في درجات الحرارة العظمى بمعظم انحاء البلاد بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى في الشمال وتحافظ على قيمها في بقية أجزاء البلاد مع تأثر الأجزاء الشمالية من البلاد بالغبار المثار صباح الغد.

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت 42 درجة مئوية بمدينة الدمازين وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة وادي حلفا وكانت 15 درجة مئوية .وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 38 درجة وأدناها 23 درجة مئوية.

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة