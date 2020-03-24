إرتفاع جرام الذهب بأسواق الخرطوم

التاريخ: 24-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة سجل سعر جرام الذهب اليوم ارتفاعاً طفيفاً بأسواق الخرطوم، حيث بلغ شراء الجرام عيار 21 (تركي – كويتي – بحريني – سعودي) 5500 جنيهاً مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام 5000 جنيهاً. وذلك بحسب سونا Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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