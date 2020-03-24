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وزير الثقافة والإعلام يعلن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 24-مارس-2020

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وزير الثقافة والإعلام يعلن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح عن حالة إصابة جديدة بفيروس لمواطن سوداني قادم من دولة عربية.
وأوضح فيصل في تصريح (لسونا ) عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم أن الحالة موجودة حالياً في العزل الصحي وهي لمواطن سوداني قدم للبلاد في الحادى والعشرين من مارس الجاري.

وقال إن الإبلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته وهو أمر إيجابي حيث تم عزل المخالطين له وتم إبلاغ الدولة العربية التي قدم منها، مبيناً أن هناك تعاون بين السودان والعديد من الدول في إطار تبادل المعلومات الصحية بشأن كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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