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عاجل| قصة أحدث حالات "كورونا" بالسودان

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 24 مارس 2020

عاجل| قصة أحدث حالات

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متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت الحكومة السودانية، يوم الثلاثاء، عن إصابة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 3 أشخاص من بينهم وفاة واحدة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وأكد وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن الإصابة بالفيروس هي لمواطن سوداني قدم من إحدى الدول العربية يوم السبت الماضي، دون ذكر اسم تلك الدولة، مشيرا إلى أن الحالة تخضع لإجراءات العزل الصحي.

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وقال الوزير إن الإبلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته وهو أمر إيجابي حيث تم عزل المخالطين له وتم إبلاغ الدولة العربية التي جاء منها.وأبان وزير الإعلام، أن هناك تعاونا بين السودان والعديد من الدول في إطار تبادل المعلومات الصحية بشأن .

وسجل السودان، في الأيام الماضية، إصابتين بالفيروس، لمواطن خمسيني توفي جراء الإصابة، وأجنبي يعمل في الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن والدفاع الوطني في السودان، قرر فرض حظر للتجول  في جميع المدن، من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارا من الثلاثاء.

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