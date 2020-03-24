أردوغان: نتابع عن كثب كافة إجراءات مؤسساتنا ضد كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن حكومته تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات بخصوص تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك في مقطع مصور نشره الرئيس التركي عبر حسابه على “تويتر” تطرق فيه إلى التدابير التي تتخذها البلاد ضد كورونا.

ولفت أردوغان إلى أنه بحث مع الوزراء سير التدابير المتخذة ضد كورونا، مضيفا: “جهودنا مستمرة في خدمة مواطنينا”.

وقال أردوغان: “نتابع عن كثب كافة أعمال مؤسساتنا، ونواصل اتخاذ خطواتنا بشكل متناسق”، مشيرا إلى عدم حدوث انقطاع في التيار الكهربائي والغاز، موضحا أنه بلاده شهدت أياما أكثر صعوبة ولم تلجأ إلى ذلك، ولا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة في الدولة الاجتماعية.

وبين أنه بحث مع وزير التربية، ضياء سلجوق، موضوع تمديد عملية التعليم عن بعد، مضيفا “نأمل أن نكون قد أنشأنا نظاما مختلفا جدا للمستقبل عبر طريقة العمل هذه (التعليم عن بعد)”.

وأكد على ضرورة مراعاة توصيات المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة بخصوص التعليم عن بعد.

وتوعد أردوغان بمعاقبة الشركات التي تهرب المنتجات إلى الخارج عبر قنوات مختلفة، والشركات التي تبيع البضائع للمواطنين بأسعار باهظة.

الأناضول