منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار “فيروس كورونا” عبر الهواء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل المثار حول انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عبر الهواء.
ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.
وأوضحت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك، أن كورونا ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قد حذر من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا.
وقال: “وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة”، موضحا أنه تم تسجيل نحو 378 ألف حالة إصابة بفيروس “كوفيد-19” من أغلبية دول العالم، كما أودى بحياة 16500 شخص.
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