الغرفة الزراعية تطالب بحصر شراء الفول على الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اشاد اتحاد الغرف الزراعية بالقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الذي قضي بحصر شراء القمح المحلي على البنك الزراعي فقط دون غيره، وإعمال آليات الاستلام والتخزين والتوزيع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأشار تعميم صحفي صادر عن الاتحاد إلى أن القرار يعتبر في الاتجاه الصحيح، ويجيء فى توقيته لقطع الطريق أمام جهات ساعية لخلق الندرة فى السلعة بشرائها بأسعار أعلى، من أجل المضاربة التي يتضرر منها الاقتصاد والمواطن، ودعا التعميم إلى تطبيق نفس القرار على سلعة الفول السوداني الذي يتم تخزين كميات ضخمة منه تفوق الـ (300) ألف طن من قبل المضاربين وليس المصنعين أو المصدرين المتضررين إلى جانب المواطن بعملية تخزينه واحتكاره، وأوضح أن موسم حصاد القمح جاء مبشراً وناجحاً وحقق إنتاجية غير مسبوقة بلغت نحو (25) جوالاً للفدان فى بعض المناطق كمنطقة الكمرة بوسط الجزيرة، وأن متوسط الإنتاج بلغ (15) جوالاً، ودعا الاتحاد إلى أهمية السعي المبكر خلال الفترة المقبلة لإنجاح الموسم الصيفي المقبل بالعمل على تأمين توفير المدخلات الزراعية من التقاوي والأسمدة والجازولين خلال الفترة كحد أقصى العشرون من أبريل المقبل حتى تكتفي البلاد من السلع الأساسية .