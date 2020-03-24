شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، اليوم، إن الولايات المتحدة تحاول الآن التشهير بالآخرين وتمرير المسؤوليات والعثور على كبش فداء.

وأضاف “هذا أمر غير أخلاقي وغير مسؤول. أود أن أحث الولايات المتحدة مرة أخرى على التوقف الفوري عن التشهير بالدول الأخرى. كل ما عليها فعله هو التركيز على شؤونها الخاصة”، وفقا لموقع التلفزيون الصيني.

يأتي ذلك ردا على اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصين بأنها لم تقدم المعلومات الكاملة حول فيروس كورونا بعد تفشيه في مدينة ووهان الصينية. سبوتنيك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين: أمريكا تحاول الآن التشهير بالآخرين والعثور على “كبش فداء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.