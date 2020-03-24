“الحشد الشعبي العراقي” ينشئ مستشفى ميدانيا في كربلاء لمواجهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، المباشرة بإنشاء مستشفى ميداني خاص بسعة 100 سرير في كربلاء لمواجهة فايروس كورونا.

وقال إعلام الحشد في بيان اليوم الثلاثاء، إن “طبابة الحشد الشعبي باشرت بإنشاء مستشفى ميداني خاص وتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية في مدينة كربلاء المقدسة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا في البلاد”، بحسب موقع قناة “السومرية نيوز”.

ولفت البيان، إلى أن “بناء المستشفى يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها هيئة الحشد الشعبي في مساعدة المؤسسات الصحية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد”.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 316 حالة في البلاد.