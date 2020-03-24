الخارجية الإيرانية: واشنطن ستجرب هزيمة جديدة في اليمن والخروج سيكون مذلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشارت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجرب هزيمة جديدة في اليمن وأن خروجها سيكون مذلا.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قالت الخارجية، في بيان لها بمناسبة مرور خمسة أعوام على الحرب في اليمن “الولايات المتحدة ستجرب هزيمة جديدة في اليمن والخروج سيكون مذلا”.

وأشارت إلى أنه “ليس هناك حل عسكري للوضع في اليمن وأن الحل الوحيد هو الحوار”.

وأضافت “ندعو لوقف سريع لإطلاق النار وإدخال المساعدات ألإنسانية والتوجه لحوار بين اليمنيين”.

وأكدت الخارجية أن “طهران تدعم وحدة الأراضي اليمنية وترى أن الحلول السياسية كاتفاق ستوكهولم سيعيد الهدوء والسلام إلى البلد”.