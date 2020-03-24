مهن الإنتاج الزراعي بالجزيرة تسلم القمح للبنك الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أجمع مجلس مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة تسليم كل إنتاج محصول القمح للبنك الزراعي دعماً للاقتصاد الوطني، بتوفير حوجة البلاد من القمح وسد الفجوة الغذائية.

وطالب الأستاذ عبد السلام الشامي رئيس مجلس جمعيات مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة، في تصريح لـ(سونا) عقب اجتماع المجلس أمس بضرورة توفير مطلوبات حصاد محصول القمح من الوقود وزيادة الحاصدات وعمل المعالجات اللازمة لجوالات البلاستيك بتوفير الموازين بأماكن تجمعات القمح (الشون).

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