الغرف التجارية تواصل توفير الدعم المادي والعيني لدرء كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعلن اتحاد الغرف التجارية تواصل الجهود لتوفير الدعم المادي والعيني لدرء ومكافحة جائحة كورونا، ومنع انتشاره بالبلاد بتنسيق وتعاون مع الغرف المتخصصة، وأوضح الأمين العام للاتحاد الدكتورة علوية علي حسين، أن مبدأ المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ظل حاضراً، حيث بادرت الأمانة العامة بالتواصل مع لجنة الطواريء واللجان الفنية بوزارة الصحة لمعرفة التدخلات العاجلة المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، واحتياجات مراكز الإيواء والعزل والفحص، ووسائل النقل والإعلان عن الاستعداد للمساهمة بتوفير الدعم للتوعية والوقاية بالمركز والولايات.

وأشارت الأمين العام إلى التنسيق والتناغم بين الغرف المتخصصة بالاتحاد لتوفير الاحتياجات المطلوبة من قبل وزارة الصحة، والتي أعلنت الاستعداد للمشاركة فى الجهد الوطني، وأعلنت عن اطلاق عدد من المبادرات المكملة لبعضها البعض في إطار مبادرة اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع الأجهزة واللجان المختصة الرسمية والمنصات المختلفة لمواجهة جائحة كورونا، لافتة إلى انطلاق مبادرة الغرفة القومية للمستوردين التي تم تدشين حملتها الإعلامية، وتهدف الى تكثيف التوعية المجتمعية بمخاطر كورونا بطرق متخصصة وسط مجتمعات ذات خصوصية من المسنين وكبار السن والصم والبكم وفى الأحياء الطرفية وتجمعات الأسواق، إلى جانب توزيع معينات وأدوات الوقاية والمعقمات، إلى جانب الجهود التي تبذل عبر لجان متخصصة لإطلاق مبادرة الغرفة القومية للمصدرين وغرفة الخدمات الاقتصادية لتقديم الدعم المادي والعيني والتوعوي لدرء فيروس كورونا.