الخرطوم تدرس عرضاً أمريكياً لإنتاج غازالطبخ من النفايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شرعت ولاية الخرطوم في دراسة عروض قدمتها شركات أمريكية، من بينها إنشاء مصانع لإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها لإنتاج غاز الطبخ والوقود والطاقة النظيفة.. ووجه والي الخرطوم المكلف الفريق الركن أحمد عابدون بتكوين لجان فنية مصغرة لدراسة وتقييم العروض المقدمة من الشركات الأمريكية الراغبة في الدخول مع الولاية لإقامة بعض المشاريع الخدمية، على أن تقدم اللجان تقريرها النهائي خلال أسبوع واحد، تمهيداً للتوقيع على بروتكولات تنفيذية.

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