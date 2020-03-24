الحكومة السودانية تؤكد عدم التراجع عن قرار اغلاق المعابر

الثلاثاء 24 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والاعلام، فيصل محمد صالح، أن الحكومة لن تتراجع عن قرار اغلاق المعابر، كاشفا عن توجيهات صارمة للقوات النظامية بتطبيق حظر التجوال ابتداء من مساء اليوم.

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وقال صالح في تصريحات صحافية عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء) إن وزارة الخارجية وفرت الاموال اللازمة لرعاية السودانين العالقين بدولة مصر.

وأشار صالح إلى أن الحالات الثلاثة المصابة بفايروس كورونا قدمت من خارج البلاد، وابدى تخوفا من تفشي المرض حال اختلاط المصابين بالمجتمع المحلي، وقال: ولانريد أن نصل إلى هذه المرحلة الخطرة جدا على البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إن اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، اصدرت توجيهات صارمة بافراغ الأسواق الكبيرة من التجمعات.