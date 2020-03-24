عاجل| ملياردير صيني يعلن عن مفاجأة للسودان.. هذا ما فعله

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الثلاثاء 24 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
استلمت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، ليل الإثنين، شحنة طبية مهداة من رجل الأعمال الصيني "جاك ما"، لمواجهة فيروس كورونا.
والسودان هو أول دولة إفريقية تستلم حصتها من المساعدات الطبية المقدمة من رجل الأعمال الصيني "جاك ما".
وتحتوي الشحنة على آلاف الفحوصات المعملية والبسة واقنعة وقفازات لحماية الكوادر الصحية العاملين في المرافق الصحية والمعامل والمعابر والمحاجر وعنابر العزل بكل أنحاء السودان من خطر وباء الكورونا.
وعبّر وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم خلال مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، نيابة عن حكومة وشعب بلاده عن عميق الشكر والتقدير لهذا تتبرع السخي من السيد "جاك ما" ومن جمهورية الصين الشعبية.
وأصدر الوزير قرارا بأن يتم توزيع كل الشحنة فورا ابتداء من الثلاثاء، وذلك عبر مدراء عموم الصحة بكل الولايات لكي تتم حماية الكوادر الصحية بالمرافق الصحية والمعامل وكوادر المعابر الذين يتعاملون يوميا مع الحالات المشتبهة والمسافرين".
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